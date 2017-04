Calciomercato, Caressa su Messi: "Lascia il Barcellona. E l'Inter..."

16/04/2017 00:23

CALCIOMERCATO MESSI/ Il giornalista e direttore di 'Sky Sport' Fabio Caressa, nel programma 'Sky Calcio Club', ha lanciato una suggestione di mercato legata ad un clamoroso passaggio di Lionel Messi all'Inter. Queste le sue parole: "Messi è nervoso, non è contento e secondo me va via. Io dico che prima o poi, la notizia che Messi è cercato dall'Inter prima o poi la troviamo sui giornali. Io non so niente, non è una notizia che vi sto dando ma la butto là".

S.F.