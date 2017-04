Napoli-Udinese, Sarri in sala stampa: "Bene Strinic, ma non solo. E sul clean sheet..."

Dagli inviati Gennaro Arpaia e Antonio Papa

16/04/2017 11:56

NAPOLI SARRI SALA STAMPA / "Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, ci è mancata cattiveria pur avendo predominio". Maurizio Sarri è contento a metà del suo Napoli, ma sa che gli azzurri hanno saputo rispondere alla grande nella ripresa. "Stava diventando una partita difficile, ma abbiamo saputo reagire, capire i nostri errori. Secondo me complessivamente abbiamo fatto bene".

Napoli-Udinese, Sarri in sala stampa su Strinic e sulla difesa imbattuta

Uno dei punti interrogativi della prossima stagione può essere Ghoulam, sempre più tra le voci di calciomercato e oggi al suo posto c'era ancora Strinic. Il terzino croato è sceso un'altra volta in campo da titolare, dopo lunghi mesi di panchina, e si è disimpegnato piuttosto bene, risultando tra i migliori in campo nelle pagelle di Napoli-Udinese: "Sta facendo bene, ma non è l'unico. Mi fa piacere anche per Allan, che ha risposto alla grande in campo. Ho riproposto la squadra di Roma perché mi sembrava l'undici migliore in questo momento, gli uomini più frizzanti e con un pizzico di brillantezza in più rispetto agli altri". Parole importanti a supporto di calciatori che in passato hanno lasciato trapelare un po' di malcontento per lo scarso impiego, ma alla fine il tecnico sta dando parecchio spazio anche a loro.

Altra news Napoli positiva della serata, per la seconda gara di fila la squadra azzurra non subisce gol: "L'equilibrio lo cerchiamo sempre, con qualche calciatore è più facile, con altri meno. In questo momento il centrocampo sta bene e ci sta dando una mano. Oggi è stato anche frutto di episodi, quando ci è andata male l'Udinese si è fermata sul palo. Può essere un caso, quando non subiremo per dieci partite di fila allora sarò più tranquillo".