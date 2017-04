Calciomercato Napoli, passi avanti per Mertens: stasera gli agenti anche allo stadio

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

NAPOLI RINNOVO MERTENS / Dopo le ottime notizie dal fronte Insigne, forse è arrivato anche il momento di Dries Mertens. Il talento napoletano ha fatto passi da gigante nella trattativa per l'annoso rinnovo di contratto, che probabilmente vedrà la luce nelle prossime settimane. Adesso l'urgenza diventa sicuramente Dries Mertens, per il quale la strada sembra essere decisamente più in salita.

Calciomercato Napoli, il rinnovo di Mertens e gli agenti al San Paolo

Al netto di tanti nomi che circolano, anche per la fascia sinistra, in questo momento il calciomercato Napoli è completamente focalizzato sui rinnovi più spinosi. Tre titolarissimi in lista d'attesa. Se per Insigne sembra essere ormai fatta e per Ghoulam invece sembra molto più probabile l'addio (come conferma anche l'ennesima panchina di stasera), è sicuramente più intricata la questione Mertens. La volontà di restare c'è, ma a cifre decisamente più alte di quelle discusse finora dal Napoli. La dimostrazione arriva dalla presenza dell'entourage dell'attaccante belga a Castel Volturno. Non c'è stato l'incontro atteso per definire la questione, ma senz'altro è una mossa 'diplomatica' funzionale a riallacciare i contatti. Gli agenti di Mertens sono stati avvistati anche stasera al San Paolo, altro segnale che qualcosa si è sbloccato e che presto ci sarà un nuovo incontro per tentare l'accordo, dopo quello avuto a Roma un paio di settimane fa. Sicuramente il rinnovo di Mertens è un punto di partenza importante per il Napoli in chiave calciomercato del prossimo anno, quindi è uno dei nodi da sciogliere quanto prima per avere le idee chiare sull'indirizzo che può prendere la prossima stagione azzurra. Sullo sfondo c'è la Premier che incombe, con le tante offerte giunte da oltremanica e le tentazioni cinesi, alle quali però Dries ha già detto no più volte. Il Napoli attende una risposta dal suo top-scorer, che valuta e spera in una proposta migliore. Ma le basi sono state gettate: ora si tratta solo di vedere che strada prenderà questa trattativa.