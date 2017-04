Cagliari, UFFICIALE Colombo si ritira: "Devo operarmi, chiudo felice"

15/04/2017 22:51

CAGLIARI COLOMBO RITIRO / Dopo oltre vent'anni di onorata carriera, in tutte le categorie professionistiche, Roberto Colombo ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. “Attendo di sottopormi ad un intervento chirurgico alla spalla. Si chiude la mia carriera che mi ha visto in campo in tutte le categorie con una puntata in Champions".

Il 41enne portiere del Cagliari quest'oggi è sceso sul terreno di gioco nella ripresa della gara col Chievo: "Al momento del mio ingresso sul terreno di gioco ho ricevuto un grande applauso: tutto bello, è stata un'emozione fortissima divisa con le persone che mi stanno accanto . Ringrazio i compagni che hanno permesso che ciò avvenisse. I tifosi, nonostante non abbia avuto in questi due anni un ruolo in prima linea, hanno capito che ho cercato sempre di dare il massimo per la squadra. Questo tributo mi gratifica di tanti sacrifici. Il mio grazie anche alla Società", le sue parole riportate sul sito ufficiale del cub rossoblu.

D.G.