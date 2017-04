Napoli-Udinese, Callejon e il secondo posto: "La Roma ha un calendario complicato"

15/04/2017 23:06

NAPOLI UDINESE/ José Maria Callejon, in gol nel 3-0 rifilato all'Udinese, ha commentato così il successo del Napoli: "Vittoria importante, sono contento di quello che sto facendo a Napoli, qui sono come a casa. Ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo facendo il massimo per la città, per i tifosi, per la società e per noi. Il secondo posto della Roma? Mancano ancora tante partite e loro hanno un calendario complicato, possiamo recuperare i due punti di svantaggio".

S.F.