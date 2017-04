Liga, Barcellona-Real Sociedad 3-2: doppio Messi, Juve avvisata

15/04/2017 22:45

LIGA BARCELLONA REAL SOCIEDAD / Il Barcellona si prepara al return match di Champions contro la Juventus nel migliore dei modi. Contro la Real Sociedad arriva la vittoria grazie ad un ottimo primo tempo, dove la truppa di Luis Enrique mette a segno tre reti: doppietta iniziale di Messi e firma di Alcacer che intervallano la sfortunata autorete di Umtiti. Gli ospiti riescono anche ad accorciare ad inizio ripresa, ma non basta per riprende i catalani: con questi tre punti il Real Madrid dista appena tre lunghezze, anche se ha una partita in meno. La testa, però, ora va a martedì e alla 'Remuntada parte seconda' che sperano di replicare dalle parti del 'Camp Nou'.

Barcellona-Real Sociedad 3-2: 17' Messi (B), 37' Messi (B), 43' aut.Umtiti (B), 44' Alcacer (B), 46' Prieto (R).

CLASSIFICA: Real Madrid 75 punti, Barcellona 72*, Atletico Madrid 65*, Siviglia 61, Villarreal 54, A.Bilbao 53*, Real Sociedad 52*, Eibar 50, Espanyol 46, Celta Vigo 41**, Alaves 40, Valencia 39, Las Palmas 32*, Malaga 33*, D.La Coruna 31*, Betis 31, Leganes 27, S.Gijon 22*, Granada 20, Osasuna 17**.

*Una partita in più

**Una partita in meno

D.G.