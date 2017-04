Calciomercato Juventus, Isco: "Voglio restare al Real Madrid, ma..."

15/04/2017 22:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO FUTURO / Doppietta e prestazione superlativa: oggi pomeriggio Isco è stato il protagonista della vittoria del Real Madrid sullo Sporting Gijon. Al termine della stessa il centrocampista - da tempo nel mirino della Juventus - ha parlato del proprio futuro:

"Sono sempre stato chiaro e l’ho già detto molte volte: voglio rimanere qui per molti anni. Però vorrei giocare di più. Non capisco perché la gente sia sorpresa quando lo dico: se credessi di non meritarlo, non lo direi. Il problema è che spesso la stampa fa fraintendere le mie parole: invece di informare sono più interessati a vendere. Io voglio restare a lungo. Sia io che il club faremo la scelta giusta", le sue dichiarazioni riportate da 'Marca'.

D.G.