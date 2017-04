Lega Pro, il Venezia festeggia il ritorno in Serie B. Inzaghi: "Ora devo parlare con la dirigenza..."

15/04/2017 22:14

VENEZIA PROMOZIONE SERIE B FUTURO INZAGHI / Primo posto e promozione matematica. Oggi è una giornata di festa a Venezia: la formazione guidata da Pippo Inzaghi ha centrato il ritorno in Serie B con tre giornate di anticipo, visto che il Parma secondo dista ormai 12 punti.

Una calvalcata prodigiosa, quella dei lagunari, i cui meriti vanno ascritti per buona parte al tecnico e ex bomber di Juve e Milan: "Il presidente mi ha confermato? Io ho un contratto col Venezia, non vedo problemi, è chiaro che dovremo sederci e discutere. Affrontare la B non sarà semplice, ci troveremo e dovremo migliorare, perché non sarà facile confermarsi in Serie B. Sognare è sempre lecito e dovremo rimanere coi piedi per terra", ha dichiarato 'Superpippo' nella conferenza stampa del post gara.

D.G.