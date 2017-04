16/04/2017 03:41

CALCIOMERCATO INTER VAN DIJK / La strada che porta a Virgil van Dijk si fa sempre più in salita per l'Inter. Come sottolinea 'The Times', sul centrale del Southampton ci sono quattro formazioni: Liverpool (Klopp lo inserito in cima alla propria lista), Arsenal, Manchester City e Real Madrid.

D.G.