Siria, strage ad Aleppo: autobomba provoca 100 morti

15/04/2017 21:38

SIRIA STRAGE ALEPPO AUTOBOMBA 100 MORTI / Altro sangue versato in Siria. Un'autobomba è esplosa a Rashideen, sobborgo ribelle a ovest della città di Aleppo, provocando 100 morti e 128 feriti tra le persone sfollate da Foua e Kafraya. Come mette in evidenza 'repubblica.it', per il momento nessun gruppo terroristico ha rivendicato l'attentato, realizzato con l’inganno: l'ordigno era su un camion che si presumeva trasportasse aiuti e cibo.

D.G.