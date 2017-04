Barcellona, Leo Messi lancia segnali alla Juventus

15/04/2017 21:15

LIGA BARCELLONA MALAGA MESSI GOL JUVENTUS / Lionel Messi si sveglia. Dopo 180 minuti di astinenza (quasi una rarità per lui), l'argentino è tornato al gol: al 16' di Barcellona-Malaga ha sbloccato il match con un sinistro da fuori area potente e preciso che si è insaccato nell'angolino basso. L'argentino si è ripetuto venti minuti dopo segnando il gol che potrebbe valere già i tre punti agli uomini di Luis Enrique.

Una doppietta che lo porta a quota 498 gol in carriera (lo storico traguardo delle 500 firme totali è ad un passo) e risuona come un allarme per la Juventus: la 'Pulce' è pronta a rendere la vita difficile alla retroguardia bianconera martedì prossimo.

D.G.