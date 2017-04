Juventus, Cuadrado pensa al Barcellona: "Andremo lì per giocarcela alla pari"

15/04/2017 21:26

NEWS JUVENTUS/ Archiviata la pratica Pescara, la Juventus si proietta già verso il ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona. Una gara che Cuadrado si immagina così: "Sarà una partita difficilissima, come sempre - le parole del colombiano riportate dal sito ufficiale della Juventus - Conosciamo la loro forza, sono dei campioni che sicuramente avranno la carica per provare a ribaltare il risultato. Ma noi andremo lì con la consapevolezza di essere una grande squadra e di potercela giocare contro di loro, giocando con ordine, come una squadra, per cercare di approfittare di eventuali spazi concessi".

PESCARA - "Quella di oggi è una vittoria da cinque punti, perché la Roma ha pareggiato e noi dobbiamo cercare di essere sempre più lontani possibile da chi ci sta dietro. Sapevamo che oggi avremmo dovuto fare risultato a tutti i costi, e sono contento. Ora cerchiamo di vincere anche le partite che mancano. Feeling con Higuain? Iniziamo a capirci molto bene anche con Dybala: so che sono lì, e anche se non guardo so dove mettere il pallone affinché loro ci arrivino".

S.F.