Bundesliga, Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-0: attacco inceppato senza Lewandowski

15/04/2017 20:46

BUNDESLIGA BAYER LEVERKUSEN BAYERN MONACO / Il Bayern Monaco si ferma dopo tre vittorie di fila. L'insidiosa trasferta di Leverkusen si conclude con un pari a reti bianche, nonostante i padroni di casa del Bayer sono stati costretti a fronteggiare oltre mezz'ora di inferiorità numerica per via dell'espulsione di Jedvaj al 59°. Un vantaggio che la banda di Ancelotti non è riuscita a sfruttare, complice anche l'assenza per infortunio di Lewandowski. Il Lipsia, vittorioso sul Friburgo nel pomeriggio, rosicchia 2 punti anche se - a 5 turni dalla fine - i giochi per lo scudetto sembrano essere già chiusi.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-0

CLASSIFICA: Bayern Monaco 69 punti, RB Lipsia 61, Hoffenheim 54, Borussia Dortmund 53, Hertha Berlino 43, Friburgo 41, Colonia 40, Borussia Moenchengladbach 39, Eintracht Francoforte 38, Schalke 04 37, Werder Brema 36, Bayer Leverkusen 36, Amburgo 33, Wolfsburg 33, Mainz 32, Augsburg 32, Ingolstadt 28, Darmstadt 15.

D.G.