Premier League, Tottenham a valanga, Manchester City corsaro

15/04/2017 20:35

PREMIER LEAGUE RISULTATI / Il Tottenham lancia un segnale al Chelsea: "Non abbiamo intenzione di mollare". Gli 'Spurs' hanno annichilito il Bournemouth con un rotondo 4-0 (a segno anche Kane, giunto al 20° gol in campionato) portandosi a -4 dai 'Blues', impegnati domani nel big match contro lo United. Restando a Manchester, i cugini del City hanno espugnato il 'St. Mary' con un secco 3-0 sul Southampton. Vincono anche l'Everton (24° rete per Lukaku), Watford e Stoke City, mentre il Leicester dilapida un doppio vantaggio contro il Crystal Palace. Chiude il pari del Sunderland contro il West Ham acciuffato sul finire grazie a Borini.

Tottenham-Bournemouth 4-0: 16’ Dembele, 19’ Son, 48’ Kane, 90’ Janssen

Crystal Palace-Leicester 2-2: 6’ Huth (L), 52’ Vardy (L), 54’ Cabaye (C), 70’ Benteke (C)

Everton-Burnley 3-1: 49’ Jagielka (E), 52’ rig.Volkes (B), 71’ aut.Bee (B), 74’ Lukaku (E)

Stoke City-Hull City 3-1: 6’ Arnautovic (S), 51’ Maguire (H), 66’ Crouch (S), 80’ Shaqiri (S)

Sunderland-West Ham 2-2: 5’ Ayew (W), 26’ Khazri (S), 47’ Collins (W), 90’ Borini (S)

Watford-Swansea 1-0: 42’ Capoue

Southampton-Manchester City 0-3: 55’ Company, 77’ Sane, 80’ Aguero

CLASSIFICA: Chelsea 75, Tottenham 71, Manchester City 64, Liverpool 63, Everton 57, Manchester United 57, Arsenal 54, West Bromwich Albion 44, Southampton 40, Watford 40, Stoke 39, Leicester 37, West Ham 37, Burnley 36, Crystal Palace 35, Bournemouth 35, Hull City 30, Swansea 28, Middlesbrough 24, Sunderland 21.

D.G.