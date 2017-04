Liga, Isco allo scadere tiene a 'bada' il Barcellona. Tris dell'Atletico, ma Sirigu è da record!

15/04/2017 20:23

LIGA RISULTATI / Un Isco in stato di grazie regala tre punti fondamentali al Real Madrid. Il trequartista spagnolo è stato l'autentico protagonista della vittoria dei 'Blancos' in rimonta contro lo Sporting Gijon: prima siglando il gol del 1-1, poi fissando il punteggio sul 3-2 definitivo in piena zona Cesarini. Tre punti che permettono alla truppa di Zidane di mantenere 6 punti di vantaggio sul Barcellona secondo.

Sull'ultiom gradino del podio l'Atletico Madrid che ha steso l'Osasuna con un netto 3-0: doppietta di Carrasco e Filipe Luis i marcatori. Da segnalare anche gli errori dal dischetto - a poco più di un minuto di distanza l'uno dall'altro - dello stesso belga e di Thomas che potevano rendere il parziale molto più ampio. Una circostanza, questa, che ha esaltato il 'nostro' Sirigu: nell'arco di 110 secondi, infatti, il portiere azzurro ha parato entrambi i penalty. Purtroppo per lui, però, questa sorta di record non è bastato per evitare la sconfitta.

Sporting Gijon-Real Madrid 2-3: 14' Cop (S), 17' Isco (R), 50' Vesga (S), 59' Morata (R), 90' Isco (R)

Atletico Madrid-Osasuna 3-0: 30' Carrasco (A), 47' Carrasco (A), 61' Filipe Luis (A)

CLASSIFICA: Real Madrid 75, Barcellona 69, Atletico Madrid 65*, Siviglia 61, Villarreal 54, A.Bilbao 53*, Real Sociedad 52, Eibar 50, Espanyol 46, Celta Vigo 41**, Alaves 40, Valencia 39, Las Palmas 32*, Malaga 33*, D.La Coruna 31*, Betis 31, Leganes 27, S.Gijon 22*, Granada 20, Osasuna 17**.

*Una partita in più

**Una partita in meno

D.G.