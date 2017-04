Ligue 1, Nizza-Nancy 3-1: tris con vista vetta

15/04/2017 20:08

LIGUE 1 NIZZA NANCY / Il Nizza non molla la presa. Contro il Nancy la truppa rossonera ha vinto, in rimonta, per 3-1: un successo arrivato grazie alla rete di Le Bihan e la doppietta di Seri. Tre punti che gli permettono di portarsi, momentaneamente, a -1 dalla coppia di testa Monaco-PSG.

Nizza-Nancy 3-1: 26’ Dale (Na), 35’ Le Bihan (Ni), 51’ rig.Seri (Ni), 84’ Seri (Ni)

CLASSIFICA: Monaco 74, Psg 74, Nizza 73, Lione 54, Bordeaux 49, Marsiglia 48, Saint-Etienne 45, Nantes 42, Tolosa 41, Guingamp 41, Rennes 40, Angers 39, Lille 37, Montpellier 36, Metz 35, Caen 32, Nancy 31, Lorient 31, Dijon 29, Bastia 28.

D.G.