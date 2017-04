Serie A, Sassuolo-Sampdoria 2-1: Ragusa-Acerbi, Di Francesco torna a sorridere

15/04/2017 19:51

SASSUOLO SAMPDORIA SERIE A / Vittoria in rimonta per il Sassuolo di Di Francesco. I neroverdi hanno battuto 2-1 la Sampdoria, in un match valevole per la 32a giornata di serie A, grazie alle reti di Ragusa e Acerbi. I blucerchiati avevano sbloccato il match con un tiro di Silvestre, deviato da Schick.

Sassuolo-Sampdoria 2-1: 28' Schick, 49' Ragusa, 56' Acerbi

CLASSIFICA: Juventus punti 80, Roma 72, Napoli* 67, Lazio 61, Atalanta 60, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 45, Udinese* 40, Chievo 38, Cagliari 38, Bologna 35, Sassuolo 35, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14.

*Una partita in meno

M.S.