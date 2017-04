ZONA MISTA - Palermo-Bologna, Cionek: "Dovevamo vincere, ma non è ancora finita"

dall'inviato Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

15/04/2017 19:50

PALERMO BOLOGNA CIONEK / Il Palermo torna a fare punti dopo cinque sconfitte di fila: al 'Barbera' finisce 0-0 contro il Bologna. Intervistato in zona mista, dove era presente l'inviato di Calciomercato.it, il centrocampista rosanero Thiago Cionek ha dichiarato:

"Dobbiamo pensare subito alla prossima gara: tra una settimana contro la Lazio abbiamo un'altra partita importante. E' difficile recuperare, però abbiamo il dovere di lottare e onorare questa maglia. Bortoluzzi in questi pochi giorni ha cercato di cambiare qualcosa: cose semplici, ha cercato di mettere dentro la sua mentalità. Abbiamo provato a sfruttare in pieno questi giorni per apprendere quanto più possibile: adesso avremo una settimana di lavoro piena per cercare di migliorare. Difesa? Non abbiamo subito gol, è positivo, però preferisco prenderne tre come successo nella vittoria in casa del Genoa e prendere i tre punti. Oggi era importante vincere, però non è ancora finita e lotteremo fino alla fine".

