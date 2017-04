Inter-Milan, Donadoni sulla proprietà cinese: "Serve gente che investa"

dall'inviato Giorgio Musso

15/04/2017 18:42

INTER MILAN DONADONI / Roberto Donadoni, allenatore del Bologna ed ex calciatore del Milan, ha parlato del derby odierno e degli investitori cinesi che hanno acquistato le milanesi. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa, dove era presente l'inviato di Calciomercato.it, dopo Palermo-Bologna: "C'è bisogno di gente che investa, oltre ad avere passione e il giusto spirito. Speriamo che la nuova proprietà faccia quello che ha fatto Berlusconi in 31 anni. All'inizio c'era un po' di perplessità, di timore sentimentalmente: però questi sono i tempi, basta vedere anche Inter, Roma o lo stesso Bologna. Auguro al Milan di ritornare a vincere in fretta".

M.D.A.