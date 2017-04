Palermo-Bologna, Donadoni: "Sciocchezza di Pulgar"

Dall'inviato Giorgio Musso

15/04/2017 18:34

PALERMO BOLOGNA DONADONI / Roberto Donadoni ha commentato il pareggio a reti inviolate del suo Bologna contro il Palermo. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa, dove era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "Pulgar ha fatto una sciocchezza, è stata un'ingenuità. Proprio 30 secondi prima di iniziare gli avevo parlato, dicendogli di stare tranquillo e non farsi stuzzicare. Forse dovevo stare zitto (ride, ndr)… Peccato, in questi frangenti bisogna saper gestire la tensione e i momenti della partita. Non era facile in dieci, ma la squadra ha giocato comunque una bella partita, creando tre limpide occasioni da rete. Non ho nulla da rimproverare alla squadra, sono dispiaciuto soltanto per l'occasione persa: potevamo portare a casa i tre punti. Petkovic? Ha qualità è forza, può fare quel ruolo di prima punta. Deve acquisire più convinzione e cattiveria, però oggi ha fatto bene con la squadra in dieci. Con il tempo migliorerà in alcune situazioni come nel tenere palla e far salire la squadra. Di Francesco? Ha fatto 2-3 scatti impressionanti, peccato per le occasioni, però l'importante è arrivarci davanti al portiere. Non gli serve cattiveria, ma la giusta lucidità in certe situazioni: però, visto il lavoro che fa per la squadra, non è facile essere sempre lucidi".

M.D.A.