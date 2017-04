Roma-Atalanta, Toloi a CM.IT: "Qui grazie ai giallorossi. Vogliamo l'Europa"

ESCLUSIVO

Dagli inviati Eleonora Trotta (@elenora_trotta) e Daniele Trecca (@danieletrecca)

15/04/2017 18:40

ROMA ATALANTA TOLOI / Al termine di Roma-Atalanta, match valevole per la 32esima giornata di Serie A, ha parlato Toloi. Il difensore brasiliano - intervenuto in zona mista - ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti di Calciomercato.it: "Alla Roma un'esperienza meravigliosa. Devo dirle grazie perché mi ha comunque aperto delle porte importanti. Se sono qui all'Atalanta è grazie a quei sei mesi. Europa League? Stiamo giocando bene ed è un nostro obiettivo. Vogliamo l'Europa. Lotta scudetto? Non è ancora finita perché la Roma è una squadra fortissima".