Pescara-Juventus, le condizioni di Dybala: Allegri fa chiarezza

Oscar Maresca

15/04/2017 18:17

PESCARA JUVENTUS ALLEGRI/ La Juventus ha affrontato in questa trentaduesima giornata di A il Pescara di Zeman. Allo stadio 'Adriatico' i bianconeri sono riusciti a vincere per 2-0 grazie ad una doppietta del solito Higuain. Ottimo risultato in vista della fondamentale sfida di mercoledì sera contro il Barcellona al 'Camp Nou', valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha avuto modo di commentare la gara di quest'oggi contro gli abruzzesi ma, incalzato dai giornalisti, si è espresso anche sulla gara contro i blaugrana e sulle condizioni di Dybala. L'attaccante argentino, pedina fondamentale dello scacchiere bianconero e pezzo da 90 in chiave calciomercato, è stato costretto a lasciare anzitempo il campo quest'oggi per una botta alla caviglia.

Juventus, le parole di Allegri in conferenza stampa

In merito alle condizioni di Dybala l'allenatore ha detto che l'argentino ha subito una distorsione, ma crede di poterlo comunque recuperare per la sfida col Barcellona. Le news Juventus in merito sembrano proprio essere rassicuranti. I bianconeri affronteranno la squadra catalana con un vantaggio di tre gol, situazione che permetterà agli uomini di Allegri di affrontere con serenità la gara. Il Barcellona non è però nuovo a grandi imprese: ultima la vittoria contro il PSG per 6-1 dopo aver perso 4-0 nella partita d'andata. Luis Enrique, allenatore blaugrana, in conferenza, ha dichiarato che rimontare la Juve sarà addirittura più semplice della sfida col Psg. Allegri però non ha risposto alla provocazione, affermando che i suoi uomini sono concentrati a fare bene. Archiviato il Pescara, ora testa alla Champions. Prossima tappa: Barcellona.