Atalanta, Gasperini non risponde a un giornalista: polemica col direttore

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

15/04/2017 18:32

ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini non risponde a una domanda di un giornalista. Dopo la gara pareggiata dalla sua Atalanta contro la Roma, il tecnico ha spiegato anche il motivo in conferenza stampa, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it: "Io non parlo con il suo giornale (l’Eco di Bergamo, ndr), non ho intenzione di rispondere a quello che è successo ieri e a quello che sta succedendo da una settimana con il vostro direttore. E' veramente un peccato. E' sorprendente che in una stagione come questa io debba avere una situazione così col vostro direttore per un episodio veramente sgradevole. Io mantengo la mia posizione, non c'è niente da fare. Sui principi e sui comportamenti personali non c'è possibilità di equivoci. Questa è la mia iniziativa. Un giornalista dell'Eco ha cercato di pubblicare una bufala. Il direttore mi vuol far rispondere per forza a lui. Il giornalista ha cercato di pubblicare notizia su una presunta insubordinazione".

M.D.A.