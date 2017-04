Calciomercato Roma, Gasperini: "Non posso essere una seconda scelta". Poi l'annuncio

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

15/04/2017 17:55

CALCIOMERCATO ROMA GASPERINI / Non sarà Gasperini il prossimo allenatore della Roma. Il tecnico dell'Atalanta, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del suo futuro, scartando, almeno per il momento l'ipotesi giallorossa. Ecco quanto raccolto dagli inviati di Calciomercato.it: "Sarei lusingato dall'interesse della Roma - ammette l'ex Genoa - Ma non si può essere seconda o terza scelta. Credo che si potrà prolungare il mio rapporto con l'Atalanta".