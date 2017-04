Juventus-Roma, siparietto tra Allegri e Spalletti: "Se perdete altri punti..."

15/04/2017 17:48

JUVENTUS ROMA ALLEGRI SPALLETTI / Simpatico siparietto negli studi di 'Premium Sport' al termine delle gare odierne. Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, in collegamento rispettivamente da Pescara e Roma, hanno commentato il duello scudetto tra Juventus e Roma, che oggi sembra quasi chiuso. Il tecnico giallorosso ha fatto i complimenti ai bianconeri: "Ci deprimiamo? In questo caso ci si deprime poco perché loro hanno sempre vinto. Allegri ha gestito al meglio la situazione finora. Dicono che vincere con i calciatori forti è facile, invece vincere coi calciatori forti è difficile. Se lui lo ha fatto, è segno che ha delle qualità e quindi gli facciamo i complimenti". Allegri ha risposto sorridendo: "Grazie, allora se perdere qualche altro punto per la strada, va bene".

M.D.A.