Dall'inviato Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

15/04/2017 17:44

ZONA MISTA ROMA ATALANTA KESSIE / La Roma ha in pugno Kessie ormai da gennaio. Negli ultimi giorni le notizie trapelate hanno confermato quanto anticipato da Calciomercato.it. Il centrocampista, che oggi con la sua Atalanta ha sfidato i giallorossi, ha parlato in zona mista, dove erano presenti anche i nostri inviati. L'ex Cesena, in merito al suo futuro, ha così risposto: "Vai alla Roma il prossimo anno? No, non lo so".