Fiorentina-Empoli, Sousa: "Tante opportunità sprecate. Arbitri? Non devono girare le spalle"

15/04/2017 17:42

FIORENTINA EMPOLI SOUSA / Paulo Sousa ha analizzato la sconfitta odierna della sua Fiorentina contro l'Empoli: "Sapevamo che correvamo dei rischi giocando come abbiamo iniziato - spiega a 'Premium Sport' - Abbiamo cercato di vincere questa partita, la squadra però ha provato ad accelerare sempre troppo. Abbiamo creato delle opportunità importanti e non le abbiamo finalizzate. Non è una questione di attitudine, ma di caratteristiche dei calciatori. Noi dobbiamo pensare a vincere le partite. Abbiamo messo in campo i calciatori che hanno le capacità di vincere le partite. I passaggi non sono stati sempre precisi, questo ha permesso agli avversari di rendersi pericolosi".

ARBITRAGGIO - "Non commento gli arbitri, deve farlo la società. C'è da dire che noi possiamo fare degli errori e avere una brutta giornata, ma non dobbiamo mai girare le spalle quando le cose non vanno bene. Oggi gli arbitri hanno girato le spalle e non hanno salutato nessuno".

