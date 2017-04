Genoa-Lazio, Inzaghi: "Nettamente penalizzati! Serviva più cattiveria"

15/04/2017 17:32

GENOA LAZIO INZAGHI / Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato il pareggio odierno contro il Genoa: "Non sono contento del punto, ma abbiamo fatto una buona partita contro un avversario non agevole - spiega a 'Premium Sport' - Secondo me abbiamo fatto un buon calcio, ma dovevamo essere più cattivi in zona gol. Abbiamo sbagliato qualche gol importante. Ripeto, sono contento della mia squadra perché siamo stato penalizzati oltremodo. Non cerchiamo alibi, ma oggi la mia squadra avrebbe meritato la vittoria. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Per noi è un pareggio che non cambia la classifica".

ARBITRO - "Non mi piace parlarne. Stasera la Lazio è stata penalizzata enormemente perché su Parolo c'era rigore ed espulsione. Su Keita era rigore netto. Vado al di là di questo e so che con un po' più di cattiveria avremmo vinto".

PIPPO INZAGHI - "Gli faccio i complimenti in diretta perché hanno raggiunto un traguardo importantissimo per tutta la città di Venezia".

M.D.A.