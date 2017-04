Pescara-Juventus, Zeman amaro: "La partita non poteva dirci nulla"

15/04/2017 17:34

PESCARA JUVENTUS ZEMAN / Pescara sconfitto dalla Juventus di Gonzalo Higuain. Il tecnico degli abruzzesi, Zeman, ha parlato dopo il 2-0 subito contro i bianconeri: "Non è la partita di oggi che ci poteva dire qualcosa - ammette il boemo ai microfoni di 'Sky Sport' - Ci abbiamo provato. Dispiace per come abbiamo preso il secondo gol. Con la Roma ci dobbiamo provare, non bisogna accontentarsi nell'ultimo posto. Brugman attaccante? Dipende dall'avversario che incontri. Le nostre condizioni mi hanno spinto a fare questa scelta. Contro la Juventus non potevamo permetterci una punta".

M.S.