Inter-Milan, Fassone: "Il presidente era commosso. Montella? Serve coesione"

15/04/2017 17:11

INTER MILAN FASSONE / Inizia con un pareggio nel derby acchiappato all'ultimo secondo il nuovo corso del Milan targato Yonghong Li: "Negli spogliatoi il presidente era entusiasta e quasi commosso - ha svelato a 'Milan Tv' il neo ad rossonero Marco Fassone - In queste ore ha vissuto un bagno di folla incredibile, che sicuramente non si attendeva. Questa è per lui una grande esperienza che gli ha permesso di conoscere di più il calcio italiano. Alla stracittadina con l'Inter non poteva chiedere di più, con un gol al 97' - ha aggiunto Fassone prima di elogiare la squadra e ribadire la fiducia in Montella - Ho visto un gruppo unito e concentrato anche prima della partita. Il pareggio ci permette di mantenere il vantaggio sui nerazzurri e di continuare la nostra corsa verso l'Europa League. Il mister l'abbiamo incontrato ieri per la prima volta, noi inteso come società cercheremo di avere grande coesione con lui e tutte le componenti del club".

R.A.