PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-CROTONE: Belotti illude, Simy pareggia

Rocco Crea

15/04/2017 17:17

PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-CROTONE PROMOSSI E BOCCIATI - Il Torino le sue occasioni le crea contro il Crotone, ma le sciupa pure. Belotti più di tutti, che però segna anche il rigore del momentaneo vantaggio. Il Crotone resiste nonostante le poche occasioni create, e alla fine ottiene il pari con Simy.



TORINO



Hart 4,5 - Sembrava buona la sua prova, ma all'81' combina la frittata in uscita regalando al Crotone il pallone del pari.

Zappacosta 6 - Qualche buona sgroppata, ma da lui ci si aspetta maggiore qualità in fase di spinta.

Rossettini 6 - Gara non troppo difficile viste le poche chance dei calabresi, ma viene comunque ammonito per un fallo lontano dalla porta.

Carlao 6 - Controlla tutto sommato bene Falcinelli con la collaborazione di Rossettini.

Barreca 5,5 - Ha vissuto giorni migliori il terzino ad un certo punto rivelazione del campionato, in leggera flessione.

Ljajic 6,5 - Con una magia mette in porta Maxi Lopez ma quest'ultimo sciupa. Poi Cordaz gli nega la gioia del gol con la respinta su un tiro a giro dei suoi.

Valdifiori 6 - Solita orchestra mai eccezionale ma neanche da rimproverare. Si affida troppo ai lanci lunghi. Dal 76' Lukic s.v.

Baselli 6,5 - Una diga in mezzo al campo difficile da oltrepassare. Vicino al gol in entrambe le frazioni di gioco. Dall'84' Benassi s.v.

Falque 6 - Ad inizio ripresa tocca a lui fallire una preziosa chance davanti a Cordaz. Poco nel vivo nella manovra tutto sommato.

Belotti 6,5 - In coppia con Maxi Lopez non funziona granchè. E Cordaz ha sempre la meglio. Poi realizza il rigore del temporaneo vantaggio.

Maxi Lopez 5 - Si fa ipnotizzare da Cordaz al 38'. Combina poco. Dal 46' Boyè 6 - Meglio di Maxi, soprattutto perché ridà al Torino la sua originaria fisionomia.



All. Mihajlovic 6 - Inizia con Ljajic e Falque ali e la scelta non lo ripaga. Nella ripresa inserisce Boyè al posto di Maxi Lopez e il dinamismo è maggiore. Un super Cordaz fa il resto, ma solo fino al rigore di Belotti.



CROTONE



Cordaz 7,5 - Strepitoso di piede su Belotti al 35'. Letteralmente miracoloso a tu per tu con Maxi Lopez poco dopo. Allo scadere del primo tempo è ancora decisivo, stavolta su Ljajic. Si arrende solo al rigore di Belotti.

Rosi 5 - Inizia bene ma poi si incupisce e viene messo alle corde dagli esterni granata. Nervoso e ammonito nel secondo tempo.

Ceccherini 5 - Anche lui in coppia con Ferrari compie buoni interventi, ma macchia la sua prestazione con il fallo da rigore ai danni di Belotti.

Ferrari 6,5 - Salva in corner una conclusione ravvicinata di Belotti al 25'. La sua è un'ottima gara.

Martella 5,5 - Troppo timido per impensierire i granata. Resta rintanato in fase di copertura. Dal 76' Simy 7 - Entra e fa quello che deve, ovvero pareggiare i conti con l'unico pallone giocabile ricevuto. Più di così...

Rodhen 5,5 - Schiacciato dal centrocampo granata che non gli consente di orchestrare il gioco, mantiene un basso profilo limitandosi al supporto arretrato. Dal 55' Sampirisi 5,5 - Garantisce maggiore copertura in difesa, ma non basta per evitare la capitolazione.

Crisetig 6 - Vicino al gol con un tiro dalla distanza nei primi 45', accusa le fatiche della corsa alla distanza, calando un po'.

Barberis 5 - Poco incisivo in fase di appoggio, serve più coraggio.

Stoian 6 - Bella la sua incursione nel primo tempo che quasi porta al gol Trotta. Poi però si spegne un po'.

Trotta 6 - Gode di una buona chance al 20', che però non riesce a sfruttare. Dal 69' Nalini 6,5 - Suo l'assist a Simy per il gol del pari. Ha il merito di crederci sull'uscita di Hart.

Falcinelli 6 - Lotta molto ma coglie poco. È pur vero che i palloni giocabili sono stati molto pochi.



All. Nicola 6 - Occorreva tentare l'impresa contro un Torino che ormai ha poco da chiedere alla classifica. Però sulla fase difensiva il suo Crotone è migliorato molto da iniziò stagione. Gli va dato atto.



Arbitro: Doveri 6,5 - Un solo grande episodio, quello del rigore trasformato da Belotti. L'estrema punizione però c'è. Decisione corretta.



TABELLINO



Torino-Crotone 1-1



TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Carlao, Barreca; Ljajic, Valdifiori (dal 76' Lukic) Baselli (dall'83' Benassi) Falque; Belotti, Maxi Lopez (dal 46' Boyè). A disp. Padelli, Cucchietti, De Silvestri, Ajeti, Moretti, Avelar, Gustafson, De Luca. All.Mihajlovic.



CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella (dal 76' Simy); Rodhen (dal 55' Sampirisi) Crisetig, Barberis, Stoian; Trotta (dal 69' Nalini), Falcinelli. A disp. Festa, Dussenne, Mesbah, Claiton, Kotnik, Tonev, Suljic, Capezzi, Acosty. All. Nicola.



Marcatori: 66' Belotti (rig.) (T), 81' Simy (C)



Arbitro: Daniele Doveri (Sez. di Roma)



Ammoniti: 42' Rossettini (T), 63' Cordaz (C), 65' Ceccherini (C), 69' Rosi (C), 85' Lukic (T)

Espulsi: