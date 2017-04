Calciomercato Milan, Braida a San Siro: Deulofeu osservato speciale

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

15/04/2017 16:33

CALCIOMERCATO MILAN BRAIDA DEULOFEU / Il futuro di Gerard Deulofeu è un tema di calciomercato Milan sempre molto discusso in questi giorni. In casa rossonera ci sarebbe la volontà di tenere il giocatore, ma l'assenza di un diritto di riscatto sul cartellino complica non poco i piani. Adriano Galliani era riuscito a strappare all'Everton solamente il prestito secco oneroso, senza altre opzioni per acquistare definitivamente lo spagnolo. Questo perché il Barcellona vanta a proprio favore una clausola di recompra da 12 milioni di euro, stipulata quando il ragazzo fu ceduto ai 'Toffees' nell'estate 2015. E' esercitabile entro il 30 giugno 2017 e sembra che il club blaugrana voglia riprendere il prodotto della propria cantera nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Calciomercato Milan, Barcellona a Milano per Deulofeu

Oggi a San Siro si è giocato il derby Inter-Milan e in tribuna era presente anche Ariedo Braida, ex dirigente rossonero e attualmente al Barcellona. Lo scopo della sua presenza era soprattutto quello di visionare da vicino Deulofeu, nell'ottica di un ritorno in blaugrana. Anche se poi l'eventuale permanenza dipenderà dal futuro allenatore che subentrerà a Luis Enrique. Non è esclusa una nuova cessione.

La prestazione del talento spagnolo nel derby è stata positiva, seppur macchiata da qualche occasione di troppo non sfruttata. Però è stato lui spesso l'anima della manovra offensiva della squadra di Vincenzo Montella. Lo stesso tecnico a fine partita ha ricordato che Deulofeu ha grande talento e potenzialità, ma per fare il salto di qualità deve essere più concreto e segnare di più. Il Milan spera di poterlo trattenere, ma molto dipenderà dalle mosse del Barcellona. Se il club blaugrana vorrà puntare su di lui come alternativa al trio Messi-Suarez-Neymar, per il 'Diavolo' non ci sarà niente da fare. Non rimane che attendere qualche settimana per capire meglio come si potrà evolvere lo scenario.