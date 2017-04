Calciomercato Manchester United, 180 milioni per il doppio colpo in attacco!

15/04/2017 16:50

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED / 180 milioni di euro! Secondo il 'Sun', nella prossima sessione di mercato tanto sarebbe disposto a mettere sul piatto il Manchester United per 'regalare' a José Mourinho due grandissimi rinforzi per l'attacco: Antoine Griezmann dell'Atlético Madrid e Lukaku. Per il bomber belga i 'Red Devils' sarebbero intenzionati a offrire all'Everton anche il cartellino di Wayne Rooney, cresciuto proprio nei 'Toffees' e che da tempo è fuori dal progetto tecnico.

R.A.