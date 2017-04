Serie A, 32a giornata: l'Atalanta stoppa la Roma. Doppio Higuain, Juve a +8

15/04/2017 16:55

SERIE A JUVENTUS ROMA EMPOLI / Tutto facile per la Juventus di Massimiliano Allegri che con una doppietta di Gonzalo Higuain conquista altri tre punti preziosi verso la conquista dello scudetto. I bianconeri hanno espugnato lo 'Stadio Adriatico' di Pescara, grazie all'argentino ma c'è apprensione per l'infortunio accorso a Dybala. La 'Vecchia Signora' con questo successo, arrivato a sei giornata dal termine, allunga sulla Roma, stoppata in casa dall'Atalanta. I giallorossi, sotto per la rete di Kurtic, hanno pareggiato i conti con Dzeko. Nel pomeriggio della 32a giornata di serie A perde terreno anche la Lazio, che al 'Marassi' non va oltre il 2-2 contro il nuovo Genoa di Juric.

Tutto facile per il Cagliari di Borriello e Joao Pedro che torna al successo contro il Chievo. Nella lotta salvezza passo avanti dell'Empoli che espugna il 'Franchi' di Firenze grazie ad un rigore dubbio trasformato nel finale da Pasqual.

Pari, invece, per Crotone e Palermo rispettivamente contro Torino e Bologna . Ecco i risultati di giornata:

Cagliari-Chievo 4-0: 11' Borriello (Ca), 15 Sau (Ca), 39' e 89' Joao Pedro (Ca)

Fiorentina-Empoli 1-2: 37' El Kaddouri (E), 64' Tello (F), 93' Pasqual su rigore (E)

Genoa-Lazio 2-2: 10' Simeone (G), 45'+1 Biglia (L), 80' Pandev (G), 90' Luis Alberto (L)

Palermo-Bologna 0-0

Pescara-Juventus 0-2: 21' e 43' Higuain (J)

Roma-Atalanta 1-1: 22' Kurtic (A), 50' Dzeko (R)

Torino-Crotone 1-1: 66' Belotti rig. (T), 80' Simy (C)

CLASSIFICA: Juventus punti 80, Roma 72, Napoli* 67, Lazio 61, Atalanta 60, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 52, Sampdoria* 45, Torino 45, Udinese* 40, Chievo 38, Cagliari 38, Bologna 35, Sassuolo* 32, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14.

*Una partita in meno

M.S.