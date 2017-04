Inter-Milan, Icardi: "Siamo presuntuosi, avremmo dovuto chiuderla"

15/04/2017 16:14

INTER MILAN ICARDI / Sabato di gioia e profonda amarezza per Mauro Icardi. Gioia per il primo gol in carriera al Milan, profonda amarezza per il 2-2 finale di un derby che l'Inter ha avuto in pugno fino a dieci minuti dal termine: "Andiamo a casa a testa bassa, con un gol preso all'ultimo secondo... - il commento del bomber e capitano nerazzurro ai microfoni di 'Inter Channel' - Purtroppo non siamo usciti a sfruttare le occasioni per il 3-0 che avrebbe chiuso la partita. Dispiace perché abbiamo fatto una buona partita, mettendoci lo spirito giusto. A volte siamo presuntuosi e pensiamo che tutto sia facile, però non è così. Europa League? Dobbiamo lavorare più duramente e provare a ottenere il massimo nelle ultime sei gare della stagione".

R.A.