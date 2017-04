Inter-Milan, Balotelli tifoso rossonero sui social: "Insultatemi pure!"

15/04/2017 16:18

INTER MILAN BALOTELLI TIFOSO / Mario Balotelli non ha mai nascosto il suo amore per il Milan. Il bomber, oggi al Nizza, ha guardato il derby facendo il tifo per la squadra rossonera e a fine gara ha mostrato sui social tutta la propria gioia per il pareggio di Zapata: "Insultatemi pure, no mi frega un... Forza Milan". Il tutto accompagnato da due cuori, uno rosso e l'altro nero.

M.S.