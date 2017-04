Pescara-Juventus, infortunio per Dybala: le condizioni!

15/04/2017 17:09

PESCARA JUVENTUS INFORTUNIO DYBALA / AGGIORNAMENTO 17.09 - Per Dybala una contusione alla caviglia destra con leggera distorsione, come riporta 'Sky Sport'. Da valutare nelle prossime ore il quadro.

Problemi per Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus è stato costretto a lasciare il campo al 7' del secondo tempo per infortunio della sfida contro il Pescara. L'argentino ha chiesto il cambio per un problema alla caviglia dopo un fallo di Muntari. Le condizioni dell'ex Palermo verranno valutate nelle prossime ore. Apprensione in vista della sfida di ritorno di Champions League contro il Barcellona.

M.S.