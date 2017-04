Calciomercato Milan, Suso: "Disponibile al rinnovo. Nuova proprietà molto ambiziosa"

15/04/2017 16:02

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / "Era una partita difficile, siamo felici per non averla persa". Così Suso dopo il pari nel derby acciuffato dal Milan all'ultimo secondo grazie al gol di Zapata: "Non mi aspettavo giocasse Nagatomo - ha aggiunto il fantasista rossonero - forse Pioli ha fatto giocare lui anziché Ansaldi per provare a darmi maggiore fastidio. Comunque oggi era importante non perdere, con il 2-2 l'Inter resta dietro e noi continuiamo a stare davanti in classifica. Futuro? Sono disponibile al rinnovo, si dice che con questa nuova società avremo più soldi e la possibilità di fare un mercato assai ambizioso", ha concluso lo spagnolo.

R.A.