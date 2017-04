FOTO CM.IT - Inter-Milan, Joao Mario: "Nessuna colpa di Orsato. Non ci manca il lavoro"

Dall'inviato Andrea Della Sala

15/04/2017 15:56

FOTO ZONA MISTA INTER MILAN JOAO MARIO / Joao Mario è intervenuto in zona mista - dove è presente anche l'inviato di Calciomercato.it - dopo il derby pareggiato per 2-2 contro il Milan. Il centrocampista dell'Inter ha commentato: "È un peccato pareggiare così, perché noi e i nostri tifosi volevamo vincere questo derby, il calcio è così, nella partita di andata abbiamo pareggiato noi negli ultimi secondi. Minuti di recupero? Nella partita di andata abbiamo fatto gol nel recupero, oggi è successa la stessa cosa, non possiamo incolpare l'arbitro. Perché questo risultato? Fino al fischio dell'arbitro la partita non è mai chiusa, volevamo segnare il terzo gol ma non abbiamo avuto quella cattiveria per farlo. Ora tutti dobbiamo dimostrare di avere qualità per restare qui, dobbiamo lavorare tutti insieme. Solo problema mentale? Nel calcio conta tanto la testa, non credo comunque manchi il lavoro, stiamo lavorando bene, forse dobbiamo cambiare qualcosa. Gol su cross? A volte li facciamo noi, anche noi possiamo subirne. Non credo sia stato decisivo questo. Fiorentina e Napoli? Sono squadre di qualità, ma anche noi se vogliamo arrivare in Europa dobbiamo vincere "