Calciomercato Inter, dopo il derby l'addio di Pioli è 'matematico'

Maurizio Russo

16/04/2017 13:22

CALCIOMERCATO INTER PIOLI / Il destino in 7 minuti. Al minuto 97 del derby della Madonnina Zapata ha siglato il gol del 2-2 che potrebbe avere grosse conseguenze sul calciomercato Inter. Un gol che non poteva che portare la firma del difensore 'Cafeteors' su assist del connazionale Bacca. Già, perché in matematica il 97 è un numero colombiano, ossia un numero intero positivo che non può essere espresso come somma di un altro intero positivo e delle cifre di quest'ultimo. Sebbene davanti alle telecamere nel post partita Stefano Pioli sia riuscito a mantenere il consueto aplomb, il recupero eccessivo concesso da Orsato non è stato digerito dal tecnico emiliano. Probabilmente non si sarebbe dovuta giocare nemmeno l'azione che ha portato al corner per il Milan, figurarsi battere il calcio d'angolo. Un recupero del recupero non giustificato nemmeno dal fallaccio di Locatelli su Nagatomo, visto che il mediano rossonero non è stato espulso e non è entrata la barella per soccorre il terzino nerazzurro.

Inter, Europa League ancora raggiungibile: ma conviene?

Tuttavia, con i 'Se' e con i 'Ma' non si fa la storia. E la storia di Pioli sulla panchina dell'Inter probabilmente si chiuderà all'ultima giornata di questo campionato. Perché, al di là di tutto, sul mancato successo nel derby pesano le sue scelte errate al momento dei cambi: perché sostituire Joao Mario, migliore in campo? Perché tenere Candreva stremato in campo fino al 90esimo e poi rimpiazzarlo con Biabiany (che ha fatto in tempo a sciupare l'occasione del 3-1) invece che con un Banega in grado di tenere palla e far salire la squadra? La qualificazione ai preliminari di Europa League, a sei giornate dal termine, è ancora possibile. Ma, ammesso che all'Inter convenga iniziare prima la stagione rinunciando alla tournée in Cina e giocando al giovedì il prossimo anno, ossia nel primo campionato in cui il quarto posto darà l'accesso diretto alla Champions, non dovrebbe bastare a confermare il tecnico emiliano. Il gruppo Suning sta già sondando il terreno del calciomercato alla ricerca del suo successore. Da Conte a Simeone passando per Spalletti, Jardim e Silva: i nomi sono già tanti. Ah, il numero 97 in matematica è anche un numero felice. Ma non lo dite a Pioli.