Palermo-Bologna, la contestazione dei tifosi rosanero

15/04/2017 15:12

PALERMO BOLOGNA Non parte nel migliore dei modi l'avventura di Bortoluzzi sulla panchina del Palermo. Poca affluenza di pubblico al 'Renzo Barbera' per la sfida di campionato con il Bologna, con i sostenitori presenti che hanno contestato la squadra e l'ex presidente Zamparini. Qualche fischio ai rosanero durante la lettura delle formazioni, con i sostenitori presenti in Curva Nord che hanno esposto uno striscione di protesta nei confronti di Nestorovski e compagni: "Non ci meritate". Una partita, quella di quest'oggi contro l'undici di Donadoni, che sa di ultima spiaggia in chiave salvezza per il Palermo.



G.M.