PESCARA JUVENTUS PJANIC / Tegola per la Juventus in vista del prossimo match di campionato allo 'Stadium' con il Genoa. Miralem Pjanic è stato ammonito nelle fasi iniziali del match in casa del Pescara e, essendo sotto diffida, salterà il posticipo di domenica 23 aprile contro la compagine ligure.

