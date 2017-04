PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO-BOLOGNA: Lo Faso accende i rosanero, 'follia' Pulgar

15/04/2017 17:03

PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO-BOLOGNA PROMOSSI E BOCCIATI / L'arrivo di Bortoluzzi in panchina non accende il Palermo che non va oltre il pareggio contro un Bologna in dieci uomini per oltre un'ora. Lo Faso è il migliore tra i rosanero, Diamanti e Sallai falliscono le palle del match. Tra i rossoblu follia Pulgar.

PALERMO

Fulignati 6,5 - Incerto nelle uscite, ma due grandi interventi su due contropiede fotocopia di Di Francesco.

Cionek 6 - Prova a farsi vedere in avanti con alterne fortune. Meno sicuro in fase di non possesso palla.

Sunjic 5,5 - Sbanda, con tutta la retroguardia, in un paio di occasioni. Il giro palla rosanero parte da dietro ma poco velocemente.

Andelkovic 5,5 - Come il compagno di reparto: il Bologna attacca poco, quando lo fa però sono quasi sempre pericoli.

Aleesami 5,5 - Dovrebbe essere la spina nel fianco nella retroguardia rossoblu, invece punge poco e male.

Bruno Henrique 6 - Prova a farsi vedere con un paio di tiri da fuori poco precisi. Ha il merito almeno di provarci.

Jajalo 6 - Propositivo, prova sempre lo spunto anche se non sempre con efficacia. Dal 75' Diamanti 5 - La palla gol fallita a nove minuti dal termine grida vendetta: un rigore in movimento a porta vuota che uno come lui non può sbagliare.

Chochev 6 - Tra i rosanero sembra essere quello più in palla. Buona personalità per provare a spaccare il match: missione però che non porta a termine.

Balogh 5 - Non fa molto per farsi vedere ma forse non meritava la mortificazione di uscire prima dell'intervallo, salutato dai fischi del 'Barbera'. Dal 40' Lo Faso 6,5 - Accolto con un applauso al suo ingresso in campo, prova a dare maggior verve all'attacco palermitano. Sfiora il gol con un tiro a giro a metà ripresa e offre a Diamanti una palla solo da spingere in rete: il compagno spreca tutto.

Nestorovski 5 - C'è ma non si vede, mai. Nel primo tempo non becca praticamente palla.

Trajkovski 6 - Non approfitta di un'indecisione di Torosidis nel primo tempo ma è sempre nel vivo del gioco. Dal 73' Sallai 5 - Lui come Diamanti ha sulla coscienza il match: a pochi minuti dal 90' non approfitta di un errore di Mirante e a porta vuota non fa centro.

All.: Bortoluzzi 6 - In tre giorni non poteva fare miracoli, ma non riesce ad accendere la spina ad una squadra che sembra ormai rassegnata. In dieci per oltre un'ora, rischia di perdere e fallisce con Diamanti la palla della vittoria. Coraggioso a tirare fuori uno spento Balogh nel primo tempo e lanciare Lo Faso che si dimostra il migliore.

BOLOGNA

Mirante 6 - Quasi mai chiamato in causa nel primo tempo. Nel finale commette una leggerezza che poteva costare cara: graziato da Sallai.

Torosidis 5,5 - Incredibile l'errore in area che consegna a Trajkovski una palla gol. Fortunato perché l'avversario la spreca.

Gastaldello 6 - Va in gol ma è tutto fermo per fuorigioco. Indietro fa buona guardia sugli avanti rosanero.

Maietta 6 - La coppia con Gastaldello funziona: 'merito' anche degli attaccanti del Palermo che non vivono una giornata di grazia.

Masina 6 - Limita il suo apporto in fase offensiva, soprattutto dopo l'espulsione di Torosidis, ma la sua prova è comunque positiva.

Dzemaili 5,5 - Non tra i più in palla del Bologna: la fotografia del match è la palla persa al 18' della ripresa che manda in porta Lo Faso.

Pulgar 5 - Imperdonabile la leggerezza che commette a metà primo tempo che gli costa il cartellino rosso. Un insulto al direttore di gara che non passa inosservato.

Taider 6 - Con oltre un'ora in inferiorità numerica, deve badare più alla copertura che alla costruzione. Vicino al gol con un tiro da lontano.

Verdi 5,5 - Non approfitta di un'indecisione di Fulignati in avvio. Non ha lo spunto per accendere l'attacco rossoblu. Dall'88' Krafth sv

Petkovic 5 - Negativa la prestazione dell'attaccante preferito a Destro. Poche palle giocabnili ma anche poco movimento per mettersi in mostra. Dal 77' Sadiq sv

Di Francesco 5,5 - Al 30' ha l'occasione di andare in gol ma a tu per tu con Fulignati si fa ipnotizzare dal portiere rosanero. Opportunità fotocopia nella ripresa: ma il duello è vinto ancora dal portiere. Dall'84 Krejci sv

All.: Donadoni 6,5 - Ordinato e pronto a colpire, il Bologna non soffre l'inferiorità numerica per la sciagurata espulsione di Pulgar. Donadoni rimodella la squadra per soffrire il meno possibile non rinunciando a colpire in contropiede: solo la bravura di Fulignati tiene in piedi il Palermo.

Arbitro Banti 6 - Espelle Pulgar per qualche parola di troppo, poi indovina le decisioni più importanti come il fuorigioco che rende inutile il gol di Gastaldello. Dubbi solo sull'ammonizione a Alesaami per simulazione.

TABELLINO

PALERMO-BOLOGNA

Palermo (4-3-3); Fulignati; Cionek, Sunjic, Andelkovic, Aleesami; Bruno, Jajalo (75' Diamanti), Chochev; Balogh (40' Lo Faso), Nestorovski, Trajkovski (73' Sallai). A disposizione: Posavec, Marson, Vitiello, Rispoli, Goldaniga, Gazzi, Ruggiero, Morganella, Pezzella. All.: Bortoluzzi

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Gasteldello, Maietta, Masina; Dzemaili, Pulgar, Taider; Verdi (88' Krafth), Petkovic (dal 79' Sadiq), Di Francesco (84' Krejci). A disposizione: Da Costa, Sarr Oikonomou, Viviani, Destro, Mbaye. All.: Donadoni.

Marcatori:

Ammoniti: 27' Jajalo (P), 37' Cionek (P), 38' Verdi (B), 53' Aleesami (P), 75' Sunjic (P), 79' Masina (B)

Espulsi: 25' Pulgar (B)