Inter-Milan, Zapata: "Contento per il gol. Abbiamo lanciato un messaggio alla nuova proprietà"

INTER MILAN ZAPATA / A margine del derby finito 2-2 ha parlato Zapata ai microfoni di 'Premium Sport'. Il colombiano è stato l'autore del gol che ha permesso al Milan di completare la rimonta all'ultimo secondo: "Sono arrivato con la punta del piede... le sue parole - Sono contento di esser riuscito a fare gol in un derby storico e intenso, dove le due squadre hanno giocato molto bene. Alla fine il pareggio è giusto - ha aggiunto Zapata - Dopo il 2-0 dell'Inter non abbiamo mollato, segnale che ci teniamo alla maglia e che siamo sulla strada giusta. Questo è il messaggio per la nuova proprietà e per la corsa all'Europa League. Il Milan c'è".

