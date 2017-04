Pescara-Juventus, Allegri sorprende ancora: ecco l'undici iniziale

15/04/2017 14:15

PESCARA JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri ha scelto di sorprendere anche oggi contro il Pescara. Oltre alle scelte annunciate per la sua Juventus come Neto, Higuain, Dybala e Mandzukic in campo anche Miralem Pjanic che ha battuto la concorrenza di Rincon, dato come favorito fino a ieri. Anche per Cuadrado niente riposo: Lemina parte dalla panchina. I centrali di difesa saranno Barzagli e Rugani: out Benatia.

L'undici anti Pescara: Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Pjanic, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.