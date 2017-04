Italia, il retroscena di Osvaldo e le sigarette: "Ecco con chi fumavo in Nazionale"

15/04/2017 13:58

ITALIA OSVALDO SIGARETTE / Pablo Osvaldo sa sempre come far parlare di sé. L'ex attaccante, che ora si è ritirato per darsi alla musica rock, ha svelato in un'intervista a 'Fox Sports' di essere stato un accanito fumatore, e di non essere il solo: "In Nazionale fumavo insieme a Buffon e a Cesare Prandelli, l'allora commissario tecnico. Le sigarette mi sono costate l'addio al Boca Juniors, ma credo fosse solo un pretesto. Nel contratto non c'era scritto da nessuna parte che non si potesse fumare nello spogliatoio".

A.P.

<style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style><div class='embed-container'><iframe src='https://www.youtube.com/embed/mfCOCcA_UQU' frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>