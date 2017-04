VIDEO CM.IT - Entella-Ternana, Breda: "Ora ci giochiamo la stagione"

Dall'inviato Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

15/04/2017 14:55

ENTELLA-TERNANA CONFERENZA BREDA / Le news Serie B ci portano a un turno molto interessante che si giocherà nella giornata di Pasquetta. Oggi in conferenza stampa ha parlato il tecnico dei diavoli neri Roberto Breda.

Entella-Ternana, Breda in conferenza stampa: "Abituati a giocare durante le festività"

Il tecnico parte dal fatto che la gara si giochi a Pasquetta e che questo possa essere un fattore discriminante ai fini del risultato finale. Spiega: "Ormai siamo abituati a dimenticare le festività. A me non piace, perché si poteva fare benissimo la Pasqua a casa. Proprio per questo siamo concentrati sulla gara e non possiamo permetterci altro".



Sul momento: "Ora ci sono sette partite che decideranno l'andamento della nostra stagione". Sull'avversario: "Sfidiamo una Ternana che vive un buon momento. Dobbiamo essere bravi noi ad affrontarli e a provare a metterli in difficoltà. Questa poi è una caratteristica che ci contraddistingue". Sugli infortunati: "Ci sta in questo momento che ci possano essere dei problemi. Perdere Michele Troiano è ovviamente un problema perché è un giocatore fondamentale dentro e fuori dal campo. Noi però dobbiamo guardare il campo e ai ragazzi che possono giocare. Alla fine tutti hanno delle difficoltà ed è normale affrontarle e trovare delle soluzioni".



Conclusione dedicata a Silvio Berlusconi e allo storico passaggio di proprietà del Milan: "Nella storia contano i fatti e Berlusconi ha fatto l'impossibile sia per i trofei vinti, la mentalità data al club. Ha tenuto il club per tantissimi anni sul tetto del mondo. Oltre ad avere grandi intuizioni sul calciomercato ha avuto anche mentalità imprenditoriale. Ovviamente merita i complimenti, ma la vita va avanti e sicuramente ora si volta pagina, ma quanto fatto resta nella storia".