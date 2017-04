VIDEO CM.IT - Entella, ESCLUSIVO Superbi: "Partita importante e la squadra lo sa"

ESCLUSIVO

Dall'inviato Matteo Fantozzi

15/04/2017 13:24

VIRTUS ENTELLA SUPERBI / Le news Serie B ci portano a Chiavari dove l'Entella lunedì ospiterà la Ternana. Sarà una gara importante per le aspirazioni di playoff dei liguri. Il direttore sportivo, Matteo Superbi, ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it spiegando: "Siamo abituati a giocare durante le festività. Per noi quella contro la Ternana è una partita importante e i ragazzi ne sono consapevoli".

Virtus Entella, Superbi: "Abituati a giocare durante le festività"

L'Entella punta i playoff e Superbi non si nasconde: "Se vogliamo rimanere in questa posizione in classifica e giocarci i playoff fino alla fine è importante giocare bene in casa e vincere le partite. Ci stiamo preparando per fare questo anche se l'avversario che affronteremo lunedì sta vivendo un buon momento. Ci vorrà una buona partita giocata con intensità e grande attenzione".



Sul calciomercato di gennaio e le sue conseguenze aggiunge: "Siamo, a distanza di qualche mese, soddisfatti di quello che abbiamo fatto nella finestra invernale. Abbiamo migliorato il nostro bilancio e non abbiamo indebolito il valore della squadra, dando spazio a qualche giovane. La rosa è stata ristretta, regalando fiducia a questo gruppo". Capitolo Roberto Breda, quale sarà il futuro del tecnico? Il direttore sportivo vira per il momento: "Il resoconto sull'allenatore l'abbiamo sempre fatto a bocce ferme anche negli anni che abbiamo vinto i campionati. Abbiamo deciso poi con il tecnico se ripartire insieme e lo faremo anche quest'anno. Per iniziare una nuova stagione ci devono essere le componenti giuste e unità di intenti. E' indubbio che Breda ha fatto fino a questo momento un buon campionato".

Si conclude sulla rivoluzione legata al campionato di Serie A che dal prossimo anno giocherà anche durante le festività natalizie, cosa che in cadetteria si vede ormai da anni. Superbi specifica: "Il fatto di giocare durante le feste consente ai giocatori e agli addetti ai lavori di avere una settimana da festa da cui staccare". Piccolo appunto sui passaggi di consegne in casa Milan: "In Inghilterra è quasi una normalità la gestione estera. In Italia sta iniziando questo modus operandi, ma non solo con Inter e Milan, basti pensare a Roma e Bologna. Berlusconi? E' stato un presidente che ha fatto la storia creando un'epoca".