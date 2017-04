Inter-Milan, Candreva a fine primo tempo: "Vogliamo riscattare le due sconfitte. Approccio ok"

15/04/2017 13:25

INTER-MILAN CANDREVA / Decisivo nell'aprire le marcature, Antonio Candreva si intrattiene con l'inviato di Premium Sport nel commentare il primo tempo del derby. Si parla in primis delle due azioni concesse dall'Inter prima del gol: "Subire azioni può capitare in una partita di calcio, ma poi siamo riusciti a sbloccarla noi. Meritiamo la vittoria per quanto mostrato in questa prima fase di gara. A Crotone abbiamo sbagliato l'approccio, oggi no. E' tutta qui la differenza. Vogliamo rifarci dei due passi falsi, ma dobbiamo stare attenti: il match non è ancora terminato".

A.P.