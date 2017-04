Juventus, la sfida infinita con Zdenek Zeman: i precedenti

Giuseppe Barone

15/04/2017 13:05

JUVENTUS ZEMAN PRECEDENTI / Ore 15, stadio Adriatico di Pescara. Ecco orario e luogo dell'ultima entusiasmante sfida tra la Juventus e il tecnico boemo Zdenek Zeman, da sempre 'nemico' giurato della società bianconera. L'ex allenatore di Roma e Lazio ha infatti più volte ingaggiato duelli a distanza con la Vecchia Signora alimentando polemiche e rivalità proprio con i tifosi piemontesi. L'acceso confronto tra l'esperto Zeman e la Juventus va avanti ormai da oltre ventanni a colpi di dichiarazioni affilate e gesti inequivocabili. Dall'autografo sulla sulla maglietta con la scritta 'Odio la Juve' di una manciata di stagioni fa alla risposta tutt'altro che velata di John Elkann che disse: "In una sola partita Massimo Carrera ha vinto più di Zeman in tutta la sua carriera". In riferimento al successo in Supercoppa Italiana del tecnico ad interim dei bianconeri. Messi da parte incroci di calciomercato ed altre tematiche, Pescara-Juventus sarà inevitabilmente l'ennesimo capitolo della lotta tra Zeman e i bianconeri.

Zeman sulla strada della Juventus: l'ultimo capitolo

Le news Juventus vedono un Allegri pronto ad imbastire un massiccio turnover per quanto riguarda la sfida contro gli abruzzesi guidati dal boemo che è invece intenzionato a rifilare un tiro mancino all'acerrima rivale prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. Intanto però i precedenti tra lo stesso Zeman e la Juventus parlano forte e chiaro e senza alcuna possiiblità di appello. Andando ad analizzare i confronti diretti tra il boemo più famoso d'Italia e i pluriscudettati bianconeri possiamo immediatamente notare che l'ex romanista non raccoglie punti contro la Vecchia Signora ormai dal lontano 1998/99. Negli ultimi sei incontri Zeman, che ieri nella conferenza stampa pre Pescara-Juventus ha lanciato l'ennesima stoccata, ha sempre perso. Sono infatti 21 i precedenti tra Juventus e tecnico boemo con un saldo di 14-4 per i bianconeri in termini di successi ed appena 3 pareggi con 46 gol messi a segno dalla Juventus e 28 dalle compagini allenate dall'ex romanista che oggi pomeriggio tenterà il colpaccio alla guida del Pescara.